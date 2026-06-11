Ответ должен быть симметричным и достаточно жёстким и чувствительным для киевского режима. Рассадник национализма и идей национализма, который находится в Украинском институте национальной памяти, должен быть уничтожен и стёрт с лица Украины. Это соответствует целям и задачам специальной военной операции и будет являться хорошим уроком для киевского режима, а также воздержит его от дальнейших противоправных действий в отношении российских объектов культуры", — отметил он.