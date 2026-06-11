Ответ за удар по панораме Севастополя: символ укронацизма будет разрушен

Беспилотник ВСУ 10 июня атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что атаку ВСУ на музей нужно рассматривать в контексте международного преступления в отношении российской государственности.
"Удар по зданию панорамы нужно рассматривать в контексте международного преступления в отношении российской государственности и покушения на её культурные ценности. Такие преступления длительное время планируются именно в научных заведениях Украины, которые занимаются прославлением национализма и привитием ложных ценностей украинскому обществу.
Ответ должен быть симметричным и достаточно жёстким и чувствительным для киевского режима. Рассадник национализма и идей национализма, который находится в Украинском институте национальной памяти, должен быть уничтожен и стёрт с лица Украины. Это соответствует целям и задачам специальной военной операции и будет являться хорошим уроком для киевского режима, а также воздержит его от дальнейших противоправных действий в отношении российских объектов культуры", — отметил он.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, удар по зданию панорамы был нанесён кумулятивным зарядом беспилотника, который пробил историческую медную кровлю здания. Он рассказал, что само здание получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея уничтожено, включая полотно, которое было в финальной стадии реставрации. При этом Развожаев подчеркнул, что все материалы есть в цифровом формате — всё будет воссоздано.