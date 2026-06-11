В Зеленогорске двоих водителей наказали за пьяную езду с детьми в машинах

В первом случае инспекторы задержали 40-летнего нетрезвого мужчину за рулем ночью. Прав у него не было вообще. В салоне сидели двое его ребятишек: четырех и семи лет. Положенных в таких случаях детских кресел не было. Проверка подтвердила сильное опьянение водителя. На мужчину составили протоколы за пьяную езду без прав и за нарушение правил перевозки детей. Суд отправил его под арест на десять суток.