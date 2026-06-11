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В Зеленогорске двоих водителей наказали за пьяную езду с детьми в машинах

В Красноярском крае двое водителей попались пьяными во время перевозок детей.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленогорске сотрудники Госавтоинспекции остановили двух пьяных водителей, которые перевозили детей. Об этих случаях рассказали в МВД по Красноярскому краю 10 июня.

В первом случае инспекторы задержали 40-летнего нетрезвого мужчину за рулем ночью. Прав у него не было вообще. В салоне сидели двое его ребятишек: четырех и семи лет. Положенных в таких случаях детских кресел не было. Проверка подтвердила сильное опьянение водителя. На мужчину составили протоколы за пьяную езду без прав и за нарушение правил перевозки детей. Суд отправил его под арест на десять суток.

Второй нарушитель, 44-летний мужчина, вез свою десятилетнюю дочь, а сам был нетрезв. Прибор это подтвердил. Нарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.

Материалы по обоим случаям передали на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей. Там примут свои меры к водителям-родителям, подвергающим детей опасности. Скорее всего, семьи поставят на профилактический учет.