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Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова

Попова: россияне будут защищены при любой возможной пандемии.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», — сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям, страшнее COVID-19.

Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.