Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова

«По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», — сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям, страшнее COVID-19.