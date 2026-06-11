Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», — сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям, страшнее COVID-19.
Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.