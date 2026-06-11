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Почтовые отделения Хабаровского края не будут работать в День России

Исключениями станут круглосуточные пункты и точки выдачи товаров с маркетплейсов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Почтовые отделения Хабаровского края приостановят работу на время празднования Дня России. Четверг, 11 июня, для сотрудников станет сокращенным днем — все пункты закроются на час раньше. В знаменательную дату выдавать посылки будут лишь круглосуточные отделения и точки выдачи товаров с маркетплейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пятница станет выходным и для почтальонов: они не будут разносить письма и посылки, а также газеты и журналы. При этом сотрудники почты доставят пенсии и пособия в срок, который заранее установило региональное отделение Социального фонда России.

В субботу, 13 июня, все отделения продолжат работу в прежнем режиме.

Напомним, что эта рабочая неделя для Хабаровчан станет сокращенной в связи с празднованием Дня России. Пятница, 12 июня, станет выходным днем. К слову, в краевой столице пройдут мероприятия, посвященные знаменательной даты. На этот де день выпадает и финал Всероссийской студенческой весны, который состоится на Комсомольской площади.