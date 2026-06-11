Buzzoola: 66% россиян смотрят контент онлайн-кинотеатров с мобильных устройств

Наиболее активной аудиторией оказалась молодежь 18−24 лет. 29% из них смотрят видео каждый день, еще 32% — несколько раз в неделю. Согласно исследованию, незначительно уступает старшее поколение — среди респондентов 55+ ежедневно пользуются онлайн-кинотеатрами 28%, а несколько раз в неделю — 27%.