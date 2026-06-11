Buzzoola: 66% россиян смотрят контент онлайн-кинотеатров с мобильных устройств

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Две трети россиян (66%) предпочитают смотреть контент онлайн-кинотеатров с мобильных устройств — смартфонов и планшетов. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы Buzzoola (входит в МТС AdTech), которое есть в распоряжении ТАСС.
«По данным исследования, две трети россиян смотрят контент онлайн-кинотеатров со смартфонов и планшетов — 39% выбирают смартфоны, еще 27% предпочитают планшеты», — говорится в материалах исследования.
Как уточнили в компании, Smart TV используют 23% участников опроса, в то время как на ноутбуки и персональные компьютеры приходится лишь 11% просмотров.
Эксперты отмечают, что смартфоны и планшеты оказались популярнее у женской аудитории: доля просмотра с этих устройств достигает 70% у женщин против 64% у мужчин. Smart TV, напротив, чаще выбирают мужчины (19% против 15%). Ноутбуки и ПК одинаково востребованы у обоих полов (16% и 15% соответственно).
По данным аналитиков, 47% опрошенных смотрят контент в онлайн-кинотеатрах минимум раз в неделю, 20% делают это ежедневно.
Наиболее активной аудиторией оказалась молодежь 18−24 лет. 29% из них смотрят видео каждый день, еще 32% — несколько раз в неделю. Согласно исследованию, незначительно уступает старшее поколение — среди респондентов 55+ ежедневно пользуются онлайн-кинотеатрами 28%, а несколько раз в неделю — 27%.
Опрос проводился в июне 2026 года среди 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в разных регионах.