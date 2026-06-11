Открытые тренировки с чемпионами появятся в Хабаровском крае

Первые открытые тренировки пройдут в Комсомольске на Амуре, позже формат распространят на весь край. Проект дополняет региональный проект «Доступный спорт», в рамках которого ежегодно к активному отдыху присоединяются около 100 тысяч человек, а более 500 спортивных объектов проводят свыше 500 мероприятий в год.