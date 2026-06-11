В Красноярском крае суд отменил продажу участка ради рубки леса

В Ирбейском районе суд признал недействительной сделку с земельным участком, на котором росли ценные породы деревьев. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Речь идет об участке сельхозназначения площадью около 60 га. По данным прокуратуры, в 2021 году 40-летний местный житель заинтересовался этой землей. На участке рос лес, который можно было использовать для заготовки древесины.
Владельцами земельных долей были две жительницы деревни Коростелево. Каждая из них получила по 25 тыс. рублей за оформление доверенности на распоряжение своей долей. В мае 2022 года участок официально перешел новому владельцу как подарок. Однако позже женщины рассказали, что на самом деле доли они не дарили, а продали.
Прокурорская проверка показала, что под видом дарения фактически прошла купля продажа земли. Такая схема позволяла обойти законную процедуру. При продаже сельхозземель преимущественное право на покупку имеют Красноярский край и органы местного самоуправления. Но в этом случае участок им не предлагали.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать договор дарения недействительным. Также суд по ходатайству прокурора запретил любые рубки на спорном участке. Суд поддержал требования прокуратуры. Сделку признали недействительной, а земельный участок должен быть возвращен прежним собственникам.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.