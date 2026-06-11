В Красноярском крае суд отменил продажу участка ради рубки леса

Владельцами земельных долей были две жительницы деревни Коростелево. Каждая из них получила по 25 тыс. рублей за оформление доверенности на распоряжение своей долей. В мае 2022 года участок официально перешел новому владельцу как подарок. Однако позже женщины рассказали, что на самом деле доли они не дарили, а продали.