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Обществознание — самый популярный ЕГЭ по выбору

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единый государственный экзамен по обществознанию, который пройдет сегодня, 11 июня, остается самым популярным предметом по выбору у выпускников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единый государственный экзамен по обществознанию, который пройдет сегодня, 11 июня, остается самым популярным предметом по выбору у выпускников.

На его сдачу зарегистрировано почти 266 тыс. участников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.