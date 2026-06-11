Обществознание — самый популярный ЕГЭ по выбору

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единый государственный экзамен по обществознанию, который пройдет сегодня, 11 июня, остается самым популярным предметом по выбору у выпускников.
На его сдачу зарегистрировано почти 266 тыс. участников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.