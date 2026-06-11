В России представили проект спутника для работы на высоте до 280 км

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания «Спутник» представила в рамках круглого стола технологического конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сверхнизкие орбиты» проект малого космического аппарата SX-V для работы на сверхнизкой орбите на высоте 200−280 км со сроком активного существования до 300 суток. Об этом сообщили ТАСС в фонде НТИ.
Длина корпуса космического аппарата составляет 3 м, он способен выводить несколько кубсатов или полезную нагрузку в объеме, соответствующем трем контейнерам размерности 16U. Скорость передачи данных составляет до 1 гигабайта в секунду при энергопотреблении линии до 60 Вт. Двигательная установка на аппарате — одна из перспективных разработок Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос).
Прием заявок на технологический конкурс «Сверхнизкие орбиты» был завершен 26 апреля, всего было подано 25 заявок, среди которых университеты, исследовательские центры и частные компании. «В ходе конкурса в 2026 году будут протестированы двигательные установки и проведен расчет аэродинамики космических аппаратов, в 2027 году будут созданы сами космические аппараты и проведены наземные испытания, а запуски лучших аппаратов запланированы на 2028 год», — сообщил управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых.
Отмечается, что стратегическая сессия зафиксировала принципиальный сдвиг от научных экспериментов к инженерному проектированию российских космических аппаратов. Участники также пришли к выводу, что компенсация аэродинамического сопротивления двигателями обязательна, а оптимальная форма для спутника на сверхнизкой орбиты — коническая.