В России представили проект спутника для работы на высоте до 280 км

Прием заявок на технологический конкурс «Сверхнизкие орбиты» был завершен 26 апреля, всего было подано 25 заявок, среди которых университеты, исследовательские центры и частные компании. «В ходе конкурса в 2026 году будут протестированы двигательные установки и проведен расчет аэродинамики космических аппаратов, в 2027 году будут созданы сами космические аппараты и проведены наземные испытания, а запуски лучших аппаратов запланированы на 2028 год», — сообщил управляющий директор Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрий Молодых.