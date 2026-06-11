Уже 8 км межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4 проложил подрядчик

Ограничение движения связано с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4. Общественный транспорт перенаправлен на улицу Промывочную. Для пассажиров смонтированы временные остановочные платформы. Проект позволит перевести котельную на природный газ, что сделает производство энергии экологичнее и эффективнее. По данным подрядчика, проложено уже 8 километров из 14 (выполнено 58%). Работы контролируются на еженедельных выездных штабах. Подрядчик полностью восстановит дорожное полотно, тротуары и пешеходные связи, а также обустроит постоянные остановки. Движение по улице Аэродромной будет полностью перекрыто по 27 августа текущего года.