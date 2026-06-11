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КСИР: Иран атаковал 18 целей на ближневосточных военных базах США

Иранские военные атаковали базы США в Бахрейне и Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Иран атаковал военные базы США в Бахрейне и Кувейте. Об этом информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается, что всего в ночь на четверг 11 июня атаке подверглись 18 целей.

Речь идёт, в частности об авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также об авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Также сообщалось, что на базе Аль-Харир на севере Ирака уничтожен военный радар ВС США, а в Ормузском проливе обстреляны американские корабли.

Также сообщалось, что Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаны намерены разбомбить Иран «к чёртовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашинтоном.

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