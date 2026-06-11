КСИР: Иран атаковал 18 целей на ближневосточных военных базах США

Речь идёт, в частности об авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также об авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Также сообщалось, что на базе Аль-Харир на севере Ирака уничтожен военный радар ВС США, а в Ормузском проливе обстреляны американские корабли.
Также сообщалось, что Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаны намерены разбомбить Иран «к чёртовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашинтоном.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше