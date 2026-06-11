CENTCOM: военные США завершили нанесение ударов по Ирану

Военнослужащие Соединённых Штатов завершили новую волну ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.
«Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов по нескольким целям в Иране по приказу верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США, которое опубликовано в соцсети X*.
Военные США отметили, что целями были системы связи, средства ПВО и разведывательные системы Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирану следует принять сделку с США.
Военные Соединённых Штатов начали наносить удары по территории Ирана.
Власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак США. В КСИР заявили, что поражены два судна, пытавшиеся незаконно пройти через Ормузский пролив.
Иран нанёс ответные удары, в том числе по базам США. В КСИР заявили, что Иран поразил 18 целей в ходе ударов по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.