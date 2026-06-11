Уничтожат всех до одного: Киев публично накажут за атаки Чебоксар и Омска

«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволжья», — пояснил он тактику огибания зон ПВО.