Уничтожат всех до одного: Киев публично накажут за атаки Чебоксар и Омска

В ночь на 10 июня российские регионы вновь подверглись атаке со стороны украинской армии. В Чувашии в результате удара ракет «Фламинго», по официальным данным, пострадали три человека.
В то же время дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Российской Федерации 326 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на несколько областей, включая Самарскую, Рязанскую, Владимирскую, Пензенскую и другие. Впервые беспилотная опасность была объявлена в Омской области за 2500 км от Украины.
Через Каспий и по руслу Волги: генерал Попов раскрыл маршрут ракет.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что траектория запуска ракет «Фламинго» и беспилотников могла быть проложена не по прямой, а в обход, через нейтральные воды.
«Беспилотники могли пройти на Поволжье, Южный Урал со стороны третьих стран. Не исключено, что диверсанты под видом каких-то специалистов прибывают и запускают БПЛА. “Фламинго” могли лететь через Каспий, по Волге», — сообщил Попов.
Эксперт также не исключил применение классического южного маршрута, который ранее использовался для ударов по Крыму, но теперь был удлинен до Поволжья. По словам генерала, ракеты обладают высокой маневренностью на малых высотах.
«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволжья», — пояснил он тактику огибания зон ПВО.
Попов подчеркнул, что массированный налет «дешевых» дронов малой и средней дальности используется Киевом для перегрузки зенитно-ракетных комплексов. Цель — истощить боезапас и отвлечь внимание. «А потом под шумок они пытаются запускать эти БПЛА дальнего действия, в том числе “Фламинго”», — подытожил генерал.
Омск пережил первую воздушную тревогу.
В Омской области 10 июня впервые в истории был объявлен режим «беспилотная опасность». Тревога продлилась около получаса и вызвала волну паники среди населения, которому пришлось экстренно уточнять адреса укрытий. МЧС разослало жителям региона сообщения об угрозе ракетной атаки.
Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя aif.ru происходящее в Омске, призвал не поддаваться излишней панике, предположив, что военные и гражданские власти сработали на опережение из-за повышенной готовности по всей стране.
«Беспилотники такое большое расстояние вряд ли могли пролететь с Украины. Вполне вероятно, могли запустить с сопредельного государства. Сейчас активизировались спящие ячейки. Насчет ракетной опасности — “Фламинго” так далеко не фиксировали. Скорее, в регионе просто перестраховались», — уточнил Дандыкин.
Куда прилетит ответ.
Киев сознательно рассредоточил производство вооружений, подобных «Фламинго», отказавшись от крупных советских заводов вроде Харьковского авиационного или днепропетровского «Южмаша», которые уже получили серьезные повреждения. Генерал Попов раскрыл, что финальная сборка суперсовременных ракет ведется в скрытых локациях при прямой поддержке НАТО.
«Комплектующие для “Фламинго” готовят западные государства. Часть производств были размещены в Польше, Германии, Британии. Они поставляют системы управления, навигации, боевого отлаживания этих систем. Финальная сборка происходит на западной Украине очень локально, не централизовано в одном месте», — сказал Попов.
По его словам, ВСУ используют тактику «мобильных цехов на колесах» и пользуются подземными предприятиями, расположенными рядом с гражданскими кварталами, чтобы прикрываться мирным населением.
В ответ на атаку Чебоксар и удары по другим регионам России последует жесткое возмездие. Уже в ночь и утром 10 июня российские войска нанесли высокоточные удары по Харькову, Одессе, Сумам и другим городам.
«Наши военные будут уничтожать всех тех, кто причастен к этим атакам. Наносить удары по тоннелям, железнодорожным переездам, мостам и прочим объектам, связанным с ВСУ», — резюмировал Дандыкин.