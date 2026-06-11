11 июня: какой сегодня церковный праздник

Четверг, 11 июня 2026 года, выпадает на период Петрова поста. Ограничения в этот день нестрогие, в блюда разрешается добавлять растительное масло. Среди святых, память которых чтит православная церковь в этот день, — святитель Лука, исповедник и архиепископ Симферопольский и Крымский. В этот день православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса Анзерского. Также 11 июня отмечается Явление Честного и Животворящего Креста Господня на Сахотском болоте близ Ростова Великого, произошедшее в 1423 году. Кроме того, совершается празднование в честь икон Божией Матери «Споручница грешных» и «Недремлющее Око». Святые дня 11 июня в православной церкви вспоминается преставление одного из самых почитаемых святых XX века — святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Он был выдающимся хирургом, автором фундаментального труда «Очерки гнойной хирургии», за который получил Сталинскую премию. Врачебную деятельность ему удавалось совмещать с архипастырским служением. Церковь сегодня также чтит память двух святых дев-мучениц по имени Феодосия: Преподобномученица Феодосия Константинопольская (730). Во времена иконоборческих гонений она проявила невероятное мужество, защищая святые образа. Мученица Феодосия Тирская (ок. 307—308) пострадала за отказ принести жертву идолам и отречься от веры. Она осталась тверда в своей вере и приняла мученическую смерть. 11 июня совершается память блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). С юных лет вел строгую постническую жизнь. Будучи отроком безмолвствовал, а затем избрал в качестве подвижничества юродство: ночи проводил в молитве, а днем ходил в рубище, терпя насмешки. При жизни святой удостоился дара чудотворений. В этот же день Церковь вспоминает священномученика Иоанна диакона и мученика Андрея (1938). События дня 11 июня православная церковь отмечает несколько значимых событий: Явление Честного и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте (1423). Память I Вселенского Собора. Собор святых Красноярской митрополии. Обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса Анзерского. День также посвящен чествованию двух образов Пресвятой Богородицы: Иконы «Споручница грешных», название которой говорит само за себя — Богородица выступает Поручительницей перед Своим Сыном за грешников. Иконы «Недремлющее Око», символизирующей неусыпную заботу и Божественный промысел о человечестве.