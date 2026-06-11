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Какие витамины и БАДы могут быть опасны для здоровья

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о том, что самостоятельный прием витаминов и биологически активных добавок может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ее словам, пишет «Газета.Ru», многие люди начинают принимать популярные препараты, ориентируясь на советы из интернета или рекомендации знакомых, не проходя обследование и не консультируясь со специалистами.

Одним из наиболее распространенных примеров является витамин D. Несмотря на то что его дефицит действительно встречается достаточно часто, бесконтрольное употребление высоких доз может привести к негативным последствиям. Специалист пояснила, что этот витамин способен накапливаться в организме, а его избыток может сопровождаться слабостью, тошнотой, нарушениями сердечного ритма и повышением уровня кальция в крови.

Особую осторожность врач рекомендовала соблюдать при приеме препаратов железа. Нередко люди связывают хроническую усталость именно с нехваткой этого микроэлемента и начинают принимать его без диагностики. Однако переизбыток железа способен провоцировать повреждение печени, усиливать окислительный стресс и накапливаться в тканях организма. Перед началом приема важно оценить показатели крови, включая уровень ферритина.

В перечень добавок, требующих контроля, специалист также включила хлорофилл и витамин А. По словам Хайкиной, популярные заявления об очищающих и омолаживающих свойствах хлорофилла не имеют достаточной доказательной базы, тогда как содержащаяся в некоторых препаратах медь при длительном употреблении может накапливаться и оказывать токсическое воздействие. Витамин А, относящийся к жирорастворимым витаминам, также способен накапливаться в организме, особенно если человек одновременно принимает несколько витаминных комплексов.

Кроме того, врач напомнила о необходимости соблюдать умеренность при приеме цинка. После пандемии эта добавка стала особенно популярной как средство для поддержки иммунитета, однако чрезмерное употребление может вызывать расстройства пищеварения, головные боли и нарушения в работе иммунной системы. По словам специалиста, любые витамины и микроэлементы следует принимать только после оценки реальной потребности организма и под контролем медицинского специалиста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.