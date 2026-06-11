Какие витамины и БАДы могут быть опасны для здоровья

В перечень добавок, требующих контроля, специалист также включила хлорофилл и витамин А. По словам Хайкиной, популярные заявления об очищающих и омолаживающих свойствах хлорофилла не имеют достаточной доказательной базы, тогда как содержащаяся в некоторых препаратах медь при длительном употреблении может накапливаться и оказывать токсическое воздействие. Витамин А, относящийся к жирорастворимым витаминам, также способен накапливаться в организме, особенно если человек одновременно принимает несколько витаминных комплексов.