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Трамп заявил о запуске 49 ракет Tomahawk по Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак. Об этом стало известно в четверг, 11 июня.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак. Об этом стало известно в четверг, 11 июня.

По словам корреспондента, ссылающегося на американского лидера, некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана. Трамп также сообщил, что над территорией Ирана летают американские истребители, которые атакуют радары и системы ПВО в юго-западной части республики, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. В командовании сообщили, что силы CENTCOM по приказу верховного главнокомандующего начали наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск).

Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром того же дня.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

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