В Железногорске состоялась приемка лагеря «Взлёт»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комиссия подтвердила готовность территории, жилых корпусов, пищеблока, медпункта, спортивных площадок лагеря «Взлёт» к летнему сезону.
Откроет свои двери для детей лагерь 14 июня.
«С каждым годом отмечаю улучшение лагеря “Взлёт”. Закупается новое оборудование, ремонтируются корпуса. Видно, что персонал учреждения делает всё возможное, чтобы нашим детям было комфортно отдыхать в лагере. В этом году полностью отремонтировали один из корпусов, частично обновили кровати», — сказал депутат Глеб Шелепов.
Напомним, «Взлёт» вошёл в состав «Горного». В этом сезоне запланировано три смены, лагерь за лето посетят около 400 детей.