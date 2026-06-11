В Железногорске состоялась приемка лагеря «Взлёт»

«С каждым годом отмечаю улучшение лагеря “Взлёт”. Закупается новое оборудование, ремонтируются корпуса. Видно, что персонал учреждения делает всё возможное, чтобы нашим детям было комфортно отдыхать в лагере. В этом году полностью отремонтировали один из корпусов, частично обновили кровати», — сказал депутат Глеб Шелепов.