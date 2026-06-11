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Выходные в Новосибирске пройдут под знаком магнитных бурь

После всплеска начнётся геомагнитный штиль, который продлится до конца месяца.

Источник: НДН.ИНФО

Лаборатория солнечной астрономии предсказывает, что 13 июня магнитосфера останется неспокойной (Kp до 4 баллов). Однако уже с воскресенья начнётся продолжительный период геомагнитного штиля, который продлится до конца месяца.

Учёные обновили данные и сообщили, что эти выходные станут настоящим облегчением для метеозависимых людей. Сильные магнитные бури, охватившие Землю 11 и 12 июня, постепенно будут стихать. Специалисты рассказали, что ждать в ближайшие дни.

Суббота, 13 июня. Буря закончилась, но магнитосфера всё ещё неспокойна (Kp-индекс до 4 баллов). Это может повлиять на людей с хроническими заболеваниями.

Воскресенье, 14 июня. С этого дня начнётся период полного геомагнитного штиля. Индекс Kp опустится до 2−3 баллов, что является нормой.

Понедельник, 15 июня. Обстановка останется стабильной и безопасной.

Татьяна Картавых