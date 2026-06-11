Выходные в Новосибирске пройдут под знаком магнитных бурь

Учёные обновили данные и сообщили, что эти выходные станут настоящим облегчением для метеозависимых людей. Сильные магнитные бури, охватившие Землю 11 и 12 июня, постепенно будут стихать. Специалисты рассказали, что ждать в ближайшие дни.