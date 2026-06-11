В корейской капусте из Приморья нашли кишечную палочку

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственный Россельхознадзору, завершил лабораторные исследования проб готового салата «Закуска корейская из белокочанной капусты», произведенного местным изготовителем, сообщила пресс-служба ведомства.
Анализы проводились по инициативе самого предприятия в рамках производственного контроля. Продукция не поступала и не предназначалась для реализации.
«Согласно протоколу испытаний, в салате выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 4 раза», — говорится в сообщении.
Специалисты подчёркивают, что, поскольку готовые салаты не проходят термическую обработку перед употреблением, соблюдение санитарных норм на всех этапах производства — от сырья до упаковки — особенно важно.
Отмечается, что с начала 2026 года в Приморском филиале подобные нарушения микробиологических показателей в готовых салатах выявлены уже дважды.
Напомним, специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили кишечную палочку в партии солёной зернистой икры кеты.