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В корейской капусте из Приморья нашли кишечную палочку

Лаборатория Россельхознадзора выявила четырёхкратное превышение микробной обсеменённости в продукте.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственный Россельхознадзору, завершил лабораторные исследования проб готового салата «Закуска корейская из белокочанной капусты», произведенного местным изготовителем, сообщила пресс-служба ведомства.

Анализы проводились по инициативе самого предприятия в рамках производственного контроля. Продукция не поступала и не предназначалась для реализации.

«Согласно протоколу испытаний, в салате выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 4 раза», — говорится в сообщении.

Специалисты подчёркивают, что, поскольку готовые салаты не проходят термическую обработку перед употреблением, соблюдение санитарных норм на всех этапах производства — от сырья до упаковки — особенно важно.

Отмечается, что с начала 2026 года в Приморском филиале подобные нарушения микробиологических показателей в готовых салатах выявлены уже дважды.

Напомним, специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили кишечную палочку в партии солёной зернистой икры кеты.