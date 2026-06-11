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В США завершили новую волну ударов по Ирану: Командование ВС назвало цели операции

CENTCOM: США завершили удары по Ирану, целями были средства ПВО и разведсистемы.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные закончили новую серию ударов по Ирану, объявленную 10 июня. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы СЕНТКОМ завершили нанесение дополнительных ударов по нескольким целям в Иране 10 июня по приказу верховного главнокомандующего», — проинформировало Командование в соцсети Х.

По данным СЕНТКОМ, объектами атак американских военных стали системы связи Ирана, средства ПВО, а также разведывательные системы.

В свою очередь агентство Nournews сообщало, что иранские военные нанесли удары по ряду американских объектов, расположенных на Ближнем Востоке. Эти атаки стали ответом на авиаудар со стороны Вашингтона.

Как ранее писал KP.RU, министр войны США Пит Хегсет 10 июня анонсировал мощные удары по ключевым объектам Ирана.

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