Блогер Давид отреагировал на закрытие кинотеатра «Аврора» в Новосибирске

Блогер и шоумен Давид Манукян, известный как Дава, отреагировал на закрытие кинотеатра «Аврора» в Новосибирске. Для бывшего жителя Затулинки это место оказалось связано с личными воспоминаниями о детстве.
Кинотеатр на левом берегу закрыли после решения о выселении организации из здания. Как ранее сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области, причиной стали долги по аренде перед муниципалитетом.
Новость о закрытии «Авроры» вызвала заметную реакцию у горожан.
«Впервые в детстве мой отец меня отвёл в кино именно в “Аврору”. Фильм “Гладиатор”, воспоминания на всю жизнь. Спасибо за детство, легенда», — написал Дава в комментариях под публикацией о кинотеатре.
Организацию, которая занимала помещения кинотеатра, выселили по решению мэрии. Власти Новосибирска обратились в Арбитражный суд, после чего приставы получили исполнительный документ об освобождении здания на проспекте Карла Маркса, 49.
Речь идёт о помещениях площадью более 2 тысяч квадратных метров. После проведения исполнительных действий здание опечатали, а ключи передали представителю мэрии.
Кинотеатр «Аврора» работал в Новосибирске 57 лет. Он открылся 14 февраля 1969 года.