В Омске продают «Москвич» 1984 года с пробегом 28 000 км

В Омске выставлен на продажу «Москвич 2140» 1984 года выпуска. Машина голубого цвета имеет пробег всего 28 000 км и принадлежала двум владельцам.
Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 75 л. с., с механической коробкой передач и задним приводом. В комплектации 1.5 МТ 2140−117 «Люкс» предусмотрены все заводские элементы, а также сохранены оригинальные лампы и приборы.
По словам владельца, машина хранилась в гараже и полностью работоспособна. К автомобилю прилагается комплект летних и зимних колёс, а также множество новых запчастей. Повреждений кузова, ржавчины или гнили нет, все элементы находятся в заводском состоянии.
Стоимость раритетного «Москвича» — 500 000 рублей.
Читайте также на портале Om1.ru.
В Омском цирке пропала лошадь.