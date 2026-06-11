Продавец из Красноярска заплатил 233 тысячи рублей за бракованный смартфон

В январе 2025 года жительница Лесосибирска увидела в телеграм-канале выгодное объявление о продаже смартфона за 70 тысяч рублей. Продавец из Красноярска в личной переписке пообещал, что привезет технику на следующий день после полной предоплаты на его номер телефона. Но эта покупка обернулась для женщины судебной тяжбой. 11 июня в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали на этом примере, как отстаивать права в подобных случаях.