Продавец из Красноярска заплатил 233 тысячи рублей за бракованный смартфон

В январе 2025 года жительница Лесосибирска увидела в телеграм-канале выгодное объявление о продаже смартфона за 70 тысяч рублей. Продавец из Красноярска в личной переписке пообещал, что привезет технику на следующий день после полной предоплаты на его номер телефона. Но эта покупка обернулась для женщины судебной тяжбой. 11 июня в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали на этом примере, как отстаивать права в подобных случаях.
Покупательница перевела деньги, дождалась посылку, но когда открыла коробку, обнаружила, что аппарат не новый. Телефон был явно подержанным. К тому же у него был явный дефект — выпуклость на внутренней стороне экрана.
Женщина сразу написала продавцу (тот оказался самозанятым). Он признал проблему и пообещал заменить товар. Однако вскоре перестал отвечать на сообщения. Тогда обладательница проблемной техники обратилась в Роспотребнадзор.
Там ее бесплатно проконсультировали и помогли составить иск в суд. Судья изучил дело и постановил взыскать с продавца в пользу покупательницы более 200 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость бракованного телефона — 70 тысяч, неустойка — еще 70 тысяч, компенсация морального вреда — 10 тысяч, штраф — 75 тысяч, а также судебные и почтовые расходы — 8 220 рублей.