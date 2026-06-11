Трудоотрядовцы высадили картофель для жителей Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трудовой отряд главы Красноярска в 15-й раз принял участие в акции «Картофельное поле».
В этом году 100 бойцов, бригадиров и командиров высадили картофель на поле площадью один гектар в Березовском районе.
Летом подростки будут ухаживать за посадками, пропалывать поле, а осенью соберут урожай, который расфасуют в мешки по 5−10 килограммов и передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции и их семьям.
Проект стартовал в 2011 году и за прошедшие годы стал одной из самых добрых традиций ТОГГ, отмечает пресс-служба мэрии.
«Уже 15 лет акция “Картофельное поле” объединяет разные поколения красноярцев вокруг простого, но очень важного дела — помощи людям. Для подростков — это возможность увидеть, как из вклада каждого рождается общий результат», — рассказал руководитель Трудового отряда главы города Роман Витенко.