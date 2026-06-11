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Рвануло на весь Харьков: чудовищные взрывы уничтожили тайные объекты ВСУ

Военный эксперт Марочко рассказал, какие объекты ВСУ были поражены при атаке «Гераней» в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Целью ударов российских беспилотников в Харьковской области 10 июня были склады с оружием и пункты дислокации боевиков ВСУ, сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что ночью фиксировалось много взрывов именно на Харьковщине. «Герани» и «Гереберы» атаковали цели не только в крупных городах — Харькове, Волчанске и Купянске, удары также наносились по объектам в населенных пунктах поменьше — Печенеги, Шевченково, Лозовая.

«По имеющейся у меня информации, были поражены склады ГСМ и боеприпасов, а также пункты дислокации боевиков — на данном направлении они многочисленны и рассредоточены по целому ряду населённых пунктов. Таким образом, возможно, удары наносились и по ним», — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что точные цифры безвозвратных и санитарных потерь противника пока неизвестны. «Полагаю, эти данные в ближайшее время озвучит Министерство обороны Российской Федерации», — обозначил он.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

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