Рвануло на весь Харьков: чудовищные взрывы уничтожили тайные объекты ВСУ

Целью ударов российских беспилотников в Харьковской области 10 июня были склады с оружием и пункты дислокации боевиков ВСУ, сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее сообщалось, что ночью фиксировалось много взрывов именно на Харьковщине. «Герани» и «Гереберы» атаковали цели не только в крупных городах — Харькове, Волчанске и Купянске, удары также наносились по объектам в населенных пунктах поменьше — Печенеги, Шевченково, Лозовая.
«По имеющейся у меня информации, были поражены склады ГСМ и боеприпасов, а также пункты дислокации боевиков — на данном направлении они многочисленны и рассредоточены по целому ряду населённых пунктов. Таким образом, возможно, удары наносились и по ним», — рассказал Марочко.
Эксперт отметил, что точные цифры безвозвратных и санитарных потерь противника пока неизвестны. «Полагаю, эти данные в ближайшее время озвучит Министерство обороны Российской Федерации», — обозначил он.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.