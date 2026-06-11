Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Славянске началось необратимое: главная новость СВО 11 июня

Киев проводит принудительную эвакуацию семей из Славянска и Краматорска и стягивает 30-тысячную группировку. Полковник Матвийчук объяснил, почему бои за последний рубеж ДНР станут самыми кровопролитными и когда ВСУ придется сдать города.

Источник: Аргументы и факты

Осознание неизбежного краха обороны вынуждает украинское командование идти на крайние меры в Славянске и Краматорске. С отдельных улиц этих городов, а также из поселка Беленькое, села Приволье и поселка Малатарановка началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил, что этот шаг является маркером глубочайшего кризиса.

«Эвакуация населения говорит о том, что противник осознает свое бедственное положение, понимает, что Краматорск и Славянск в конечном итоге придется сдать. Поэтому ВСУ пытаются принудительно эвакуировать гражданское население», — заявил эксперт, подчеркивая, что российская армия уже выходит к окрестностям этих ключевых населенных пунктов.

Положение украинской группировки усугубляется развалом обороны в Константиновке, что открывает российской армии прямой путь к началу масштабной операции по продвижению на последней территории ДНР, пока подконтрольной Киеву.

По данным Матвийчука, командование ВСУ стянуло в этот район колоссальный по численности гарнизон.

«Противник перебросил в Славянск и Краматорск достаточно большое количество военнослужащих. Я думаю, группировка насчитывает порядка 20−30 тысяч человек», — сообщил он.

Славянско-Краматорская агломерация превращена в мощнейший укрепрайон, который готовился к конфликту больше 10 лет. По словам Анатолия Матвийчука, брать эти города придется в крайне тяжелых условиях, что предвещает затяжную фазу конфликта.

«Наши войска уже выходят на окрестности этих городов, особенно Краматорска. ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — уточнил собеседник aif.ru.

Созданный здесь мощный оборонительный узел с серьезными фортификационными сооружениями не позволит провести быструю зачистку. Матвийчук подвел жесткий итог: «Это мощный оборонительный узел. Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно, но бои будут кровопролитные».