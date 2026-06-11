В Славянске началось необратимое: главная новость СВО 11 июня

Осознание неизбежного краха обороны вынуждает украинское командование идти на крайние меры в Славянске и Краматорске. С отдельных улиц этих городов, а также из поселка Беленькое, села Приволье и поселка Малатарановка началась принудительная эвакуация семей с детьми.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил, что этот шаг является маркером глубочайшего кризиса.
«Эвакуация населения говорит о том, что противник осознает свое бедственное положение, понимает, что Краматорск и Славянск в конечном итоге придется сдать. Поэтому ВСУ пытаются принудительно эвакуировать гражданское население», — заявил эксперт, подчеркивая, что российская армия уже выходит к окрестностям этих ключевых населенных пунктов.
Положение украинской группировки усугубляется развалом обороны в Константиновке, что открывает российской армии прямой путь к началу масштабной операции по продвижению на последней территории ДНР, пока подконтрольной Киеву.
По данным Матвийчука, командование ВСУ стянуло в этот район колоссальный по численности гарнизон.
«Противник перебросил в Славянск и Краматорск достаточно большое количество военнослужащих. Я думаю, группировка насчитывает порядка 20−30 тысяч человек», — сообщил он.
Славянско-Краматорская агломерация превращена в мощнейший укрепрайон, который готовился к конфликту больше 10 лет. По словам Анатолия Матвийчука, брать эти города придется в крайне тяжелых условиях, что предвещает затяжную фазу конфликта.
«Наши войска уже выходят на окрестности этих городов, особенно Краматорска. ВСУ готовились там к войне с 2014 года. Это достаточно урбанизированный район, там шахты, подземные коммуникации, которые могут использоваться ВСУ для обороны», — уточнил собеседник aif.ru.
Созданный здесь мощный оборонительный узел с серьезными фортификационными сооружениями не позволит провести быструю зачистку. Матвийчук подвел жесткий итог: «Это мощный оборонительный узел. Сказать, как долго будут длиться бои там, сложно, но бои будут кровопролитные».