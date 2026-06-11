В Приморье суд оштрафовал мужчину за оскорбительный комментарий в мессенджере

Комментарий заметили специалисты Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время мониторинга интернета. Лингвистическая экспертиза подтвердила: в тексте содержатся слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.