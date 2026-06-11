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В Приморье суд оштрафовал мужчину за оскорбительный комментарий в мессенджере

Сообщение было написано в неприличной форме с использованием нецензурной лексики.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей местному жителю, который опубликовал в открытом канале мессенджера комментарий, оскорбляющий группу людей по национальному признаку. Сообщение было написано в неприличной форме с использованием нецензурной лексики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Комментарий заметили специалисты Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время мониторинга интернета. Лингвистическая экспертиза подтвердила: в тексте содержатся слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа. Постановление пока не вступило в силу.