В Приморье суд оштрафовал мужчину за оскорбительный комментарий в мессенджере

В Уссурийске суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей местному жителю, который опубликовал в открытом канале мессенджера комментарий, оскорбляющий группу людей по национальному признаку. Сообщение было написано в неприличной форме с использованием нецензурной лексики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Комментарий заметили специалисты Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время мониторинга интернета. Лингвистическая экспертиза подтвердила: в тексте содержатся слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа. Постановление пока не вступило в силу.