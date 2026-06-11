В Красноярске стартовал окружной Кубок Защитников Отечества"

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Столица Красноярского края впервые принимает «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. Всего на турнир в Красноярск приехали более 100 человек.
Масштабное спортивное событие открылось торжественной церемонией, в которой приняли участие 10 делегаций субъектов СФО — ветераны специальной военной операции, тренеры, специалисты региональных филиалов фонда «Защитники Отечества».
Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов передал участникам, организаторам и гостям турнира приветствие министра спорта России Михаила Дегтярёва.
После парада команд творческие коллективы края представили художественные номера, отразившие единство бойцов на фронте, дружбу и сплочённость народов России.
Приветствуя участников, губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул символичность того, что турнир проходит накануне Дня России — праздника, который служит напоминанием о единстве народов нашей большой страны — в этом сила России и ее мощь. «Вы навсегда — Защитники Отечества, неважно, какая форма на вас — военная или спортивная. Вы продолжаете дело ваших дедов, демонстрируя всему миру, что Россию никому не одолеть, пока мы едины. А спорт помогает вернуться к мирной жизни, восстановить физическую форму, сохранять выносливость, дисциплину и волю к победе. Наш земляк Иван Ярыгин говорил, что самая сложная схватка — схватка с самим собой. Вы как никто другой знаете, что нет никаких ограничений, если верить. Пусть кубок на берегах Енисея станет площадкой для новых личных побед и укрепления дружбы между регионами Сибири», — отметил глава региона.
Соревновательная программа включает состязания по следующим дисциплинам: спортивное метание ножа, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, волейбол сидя. Однако турнир не ограничивается только спортивной частью. Для гостей и участников мероприятия также пройдут паралимпийские уроки, мастер-классы спортсменов сборных России по адаптивным видам спорта и круглый стол о развитии паралимпийского движения.
«На нас смотрят наши дети, молодежь. И мы должны демонстрировать им пример крепкой дружбы, спортивного азарта, стремления к победам. А ещё “Кубок Защитников Отечества” — это возможность показать ребятам, которые сейчас в госпиталях, что никогда нельзя терять веру в свои силы. Жизнь даёт нам новые возможности и новые перспективы. Всегда только вперёд!», — поделился впечатлениями участник сборной команды Красноярского края Дмитрий Харитонов.
11 июня состоится особое событие — гала-показ и награждение победителей окружного этапа конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Этот международный проект организован и проводится фондом «Защитники Отечества». В Год единства народов России участники сделали акцент на культурных традициях и национальных мотивах. Этапы конкурса проходят в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества» в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах.
Финальной точкой турнира станет церемония награждения победителей, которая состоится в День России — 12 июня, сообщает пресс-службы регионального Правительства.
Основные цели проведения кубка — вовлечение ветеранов специальной военной операции с инвалидностью в паралимпийское движение, популяризация адаптивного спорта, содействие патриотическому воспитанию, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Именно эти задачи, по замыслу организаторов, призван решать турнир, который уже второй год объединяет на спортивных площадках героев разных регионов страны.