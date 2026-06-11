В Красноярске стартовал окружной Кубок Защитников Отечества"

Приветствуя участников, губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул символичность того, что турнир проходит накануне Дня России — праздника, который служит напоминанием о единстве народов нашей большой страны — в этом сила России и ее мощь. «Вы навсегда — Защитники Отечества, неважно, какая форма на вас — военная или спортивная. Вы продолжаете дело ваших дедов, демонстрируя всему миру, что Россию никому не одолеть, пока мы едины. А спорт помогает вернуться к мирной жизни, восстановить физическую форму, сохранять выносливость, дисциплину и волю к победе. Наш земляк Иван Ярыгин говорил, что самая сложная схватка — схватка с самим собой. Вы как никто другой знаете, что нет никаких ограничений, если верить. Пусть кубок на берегах Енисея станет площадкой для новых личных побед и укрепления дружбы между регионами Сибири», — отметил глава региона.