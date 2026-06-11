Иран закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов

Иран перекрыл Ормузский пролив для движения всех судов. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает телеканал Al Jazeera.
Сообщается, что высшее объединенное военное командование Ирана заявило, что пролив закрыт, и любое судно, пытающееся пройти через него, будет подвергнуто обстрелу, говорится в сообщении.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты собираются нанести сильный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по Ирану за последнюю волну атак.
Также стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. В командовании сообщили, что силы CENTCOM по приказу верховного главнокомандующего начали наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск).
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.