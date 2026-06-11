Для модернизации аэропортов Приангарья требуется более 500 млн рублей

Отдельно рассмотрели перспективу участия Иркутской области в федеральных программах для привлечения бюджетных средств на межрегиональные авиаперевозки. Виталий Перетолчин отметил, что в других субъектах Федерации этот механизм успешно реализуется и востребован. Это, уверен он, позволит сэкономить средства областного бюджета и направить их на решение первоочередных задач. Представители минтранса сообщили: такой порядок уже разработан и проходит согласование в правительстве.