Для модернизации аэропортов Приангарья требуется более 500 млн рублей

Особое внимание уделили организации авиаперевозок по маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Иркутск. Депутаты выразили обеспокоенность состоянием направления и обсудили пути его улучшения для стабильного и доступного сообщения между областным центром и северной территорией.
Ранее на профильном комитете обсуждалась отмена рейсов из-за сложностей с финансированием субсидируемых перевозок. По поручению губернатора Игоря Кобзева достигнуты договорённости о продолжении программы на летний период; перевозки возобновились с 6 июня. Однако вопрос остаётся актуальным: требуется модернизация аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Без этого в будущем могут возникнуть проблемы с регулярностью рейсов.
По запросу Минтранса РФ и Росавиации правительство Иркутской области представило перечень мероприятий, требующих дополнительного финансирования из федерального бюджета (порядка 250 млн рублей). Дорожная карта реновации сейчас на согласовании в Росавиации. Общий объём необходимого финансирования оценивается более чем в 500 млн рублей. Основные мероприятия планируются к реализации в 2028 году.
Виталий Перетолчин рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о привлечении местных инвесторов к программе модернизации аэропортового комплекса. Депутат Артём Лобков (вместе с вице-спикером представляет территорию) отметил, что недофинансирование или снижение количества рейсов приведут к проблемам для аэропорта — задолженности по налогам и невыплате зарплат. Парламентарии предложили совместно с минфином провести оперативное совещание для решения вопроса регулярности авиаперевозок и их субсидирования.
При обсуждении транспортного обслуживания населения воздушным транспортом Дарья Селех сообщила, что в Приангарье действуют семь аэропортов, пять из них — региональные. В основе транспортного обеспечения — программа субсидирования авиаперевозок. Субсидируются четыре направления самолётных перелётов и пять — вертолётных.
Александр Лаутин поинтересовался, планируется ли распространить опыт авиаперевозок в Бодайбо и Бодайбинский район (с 1 февраля для местных жителей введён специальный тариф на рейсы Бодайбо — Иркутск, большая часть стоимости билета компенсируется из областного бюджета) на другие территории. Представители минтранса отметили, что мера востребована, вопрос пока на рассмотрении.
Активное обсуждение вызвало авиасообщение с Киренском, где с начала июня приостановлены пассажирские перевозки из-за неисполнения предписаний надзорных органов и плохого состояния взлётно-посадочной полосы. Как вариант решения — организовать пересадочную площадку в селе Казачинское (там есть аэропорт). Александр Лаутин попросил минтранс в сжатые сроки ознакомить депутатский корпус с дорожной картой, отражающей пути решения проблемы с проработкой всех возможных маршрутов (авиа-, авто- и водный транспорт).
Отдельно рассмотрели перспективу участия Иркутской области в федеральных программах для привлечения бюджетных средств на межрегиональные авиаперевозки. Виталий Перетолчин отметил, что в других субъектах Федерации этот механизм успешно реализуется и востребован. Это, уверен он, позволит сэкономить средства областного бюджета и направить их на решение первоочередных задач. Представители минтранса сообщили: такой порядок уже разработан и проходит согласование в правительстве.