В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Практику бесплатных парковок для многодетных семей следует распространить на все регионы России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Сделать бесплатными автомобильные парковки для многодетных семей — это очень хорошее предложение. Я считаю, что стоило бы принять это как федеральный золотой стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей во всех регионах», — сказал Рыбальченко.
Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из наиболее востребованных мер поддержки многодетных семей в Москве. Вместе с тем эксперт считает, что для семей, воспитывающих пять и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить.
«Для семей, где воспитывается 5 и более детей, я считаю, что количество мест таких автомобилей, которые имеют право на бесплатное парковочное место, должно быть увеличено. По крайней мере, до двух», — добавил Рыбальченко.