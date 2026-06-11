В Хабаровске на День России пройдёт «Хоровод единства»

Фестиваль объединит творческие коллективы, мастеров, общественные объединения и жителей разных национальностей. В ведомстве отмечают, что в Год единства народов России «Карагод» становится не просто концертом, а большой площадкой для знакомства с культурой и традициями народов, живущих в крае.