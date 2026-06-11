В Хабаровске на День России пройдёт «Хоровод единства»

В Хабаровске 12 июня пройдёт традиционный фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края «Карагод». Праздник ко Дню России развернётся на территории спортивно-паркового комплекса «Стадион имени Ленина», сообщили в министерстве внутренней и информационной политики края.
Фестиваль объединит творческие коллективы, мастеров, общественные объединения и жителей разных национальностей. В ведомстве отмечают, что в Год единства народов России «Карагод» становится не просто концертом, а большой площадкой для знакомства с культурой и традициями народов, живущих в крае.
В парковой зоне будут работать фотозоны, выставки и интерактивные пространства. Гости смогут увидеть ретроавтомобили клуба «Авторетро-100», площадку «Музей живой истории. Кузница», «Казачьи забавы», «Старый солдат», «Письмо солдату», «Рисуй, Россия!» и локацию «Русский колорит» с традиционными напитками и выпечкой.
Для посетителей подготовят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Можно будет сделать брошь из ленты триколора, попробовать лоскутную технику, познакомиться со славянскими ремёслами и традиционным корейским бумажным творчеством.
Любителей активного отдыха ждут площадки «Русские забавы», «Норматив ГТО — норма жизни», национальные игры и виды спорта народов Севера, а также полевая кухня. В программе также заявлен мотопробег с российскими флагами.
Концертная часть начнётся в 16:00. На сцену выйдут творческие коллективы края, состоится торжественное развёртывание флага России, Всероссийская акция «Хоровод единства», конкурсы и викторины с призами. Организаторами выступают Краевой центр гражданских инициатив, Краевой Дворец Дружбы «Русь» и региональное отделение Ассамблеи народов России при поддержке правительства Хабаровского края.