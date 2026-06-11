«Работают даже в Африке»: Life.ru выяснил, стоит ли верить прогнозу о массовой поломке кондиционеров

Например, пух — он у нас каждый год, и в конце сезона необходимо просто чистить кондиционер и проблемы нет. Сегодняшние кондиционеры в общем-то защищены от многих факторов. Сегодня кондиционеры вообще в Африке прекрасно работают, где сплошной песок попадает во внешние блоки. Поэтому каких-то оснований, обстоятельств для того, чтобы они массово выходили из строя, их просто нет. Нет какой-то большой температуры, чтобы они постоянно работали, хотя напомню, они прекрасно работают даже в Африке. Каких-то факторов, которые влияли бы на то, чтобы они выходили из строя, тоже нет.