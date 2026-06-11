В Красноярском крае после наездов электросамокатов на детей возбудили два уголовных дела

В Абакане следователи возбудили два уголовных дела после наездов электросамокатов на детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Материалы проверили после мониторинга СМИ и социальных сетей. По данным следствия, вечером 7 июня на площади возле спорткомплекса имени Н. Г. Булакина девушка на электросамокате сбила 10-летнего мальчика. Ребенок получил ушибы.
Еще один случай произошел вечером 8 июня на проезде Северном. Там неустановленный водитель электросамоката сбил 3-летнюю девочку. Пострадавшим детям оказали необходимую медицинскую помощь.
Уголовные дела возбудили по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Сейчас следователи устанавливают личности и местонахождение людей, которые управляли электросамокатами.