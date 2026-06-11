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Миронов предложил ввести в школах бесплатное горячее питание для всех

Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников.

«Государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем школьникам, а не только ученикам начальных классов», — сказал Миронов РИА Новости.

Он считает, что это позволит улучшить здоровье школьников и поддержать их семьи. Политик рассказал, что с 1 сентября вступают в силу новые СанПиН по общественному питанию, в том числе в школах.

«Действие прежних заканчивалось, и их обновили чисто технически, содержательно ничего не поменялось», — пояснил Миронов, подчеркнув, что необходимо пересматривать не только санитарные правила, но и государственные подходы к системе школьного питания.