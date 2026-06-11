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Разбегутся, как крысы: власти Украины в панике прячутся в бункерах

Зеленский и его приближённые в панике ищут укрытие, ожидая мощных ударов ВС РФ по военным объектам. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс‑нардеп Владимир Олейник рассказал, где ищет убежище Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Украинское руководство охватила паника в ожидании ответа ВС РФ на террористические атаки по гражданским объектам в российских регионах. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал, где пытаются укрыться Зеленский и его приближённые.

"У них есть куда прятаться. Они могут уехать вовсе за пределы Украины или в другой регион. У них достаточно времени, чтобы сбежать. Безусловно, есть очень серьёзные бомбоубежища — это объекты, которые построены ещё Советским Союзом. Там глубина залегания очень большая: 80−90 метров. Это очень серьёзные объекты, рассчитанные на то, чтобы выдержать удар ядерным оружием.

В районе правительственного квартала есть бомбоубежище, оно очень серьёзное. Но оно не такое вместимое, чтобы всю туда власть эту упрятать. Вряд ли туда пустят депутатов — это такой расходный материал для Зеленского. Туда нет допуска ни у кого, кроме Зеленского, его ближайшего окружения и тех, кто является кошельками. Бункеров на Украине много осталось ещё от СССР, которые сегодня спасают жизнь этим негодяям", — отметил он.

Экс‑нардеп подчеркнул, что Зеленский и его приближённые сбегут при первом сигнале об опасности.

«Они как крысы, обязательно убегут. Они сегодня берегут свою жизнь, но не жизнь украинцев. Поэтому, когда партнёры им передадут данные со спутников о том, что ведётся подготовка пуска ракет, эти ребята сразу сбегут», — резюмировал он.