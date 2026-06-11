Тигры из Хабаровского края, переданные Казахстану, получили имена

Сейчас за животными наблюдают российские и казахстанские специалисты. Тигры проходят адаптацию, после которой их будут готовить к выпуску в дикую природу. Перед этим хищников оснастят спутниковыми ошейниками, чтобы учёные могли отслеживать их передвижение и состояние.