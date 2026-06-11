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Тигры из Хабаровского края, переданные Казахстану, получили имена

Сейчас за животными, которых готовят к выпуску в дикую природу, наблюдают российские и казахстанские специалисты.

Четырём амурским тиграм, которых Россия передала Казахстану в рамках программы реинтродукции, дали имена. Взрослого самца назвали Амур, взрослую самку — Үміт, что в переводе с казахского означает «Надежда». Тигрёнок-самец получил имя Тұран, а тигрёнок-самка — Уссури. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организаторов проекта.

Имена выбрали не случайно: они должны подчеркнуть сотрудничество России и Казахстана, а также связь программы с природой Центральной и Восточной Азии. Тұран — историческое название региона, а Уссури отсылает к Дальнему Востоку, где амурский тигр остаётся одним из главных символов дикой природы.

Сейчас за животными наблюдают российские и казахстанские специалисты. Тигры проходят адаптацию, после которой их будут готовить к выпуску в дикую природу. Перед этим хищников оснастят спутниковыми ошейниками, чтобы учёные могли отслеживать их передвижение и состояние.

Работа идёт в рамках меморандума между Минприроды России и Минэкологии Казахстана. Поддержку программе оказывает Центр «Амурский тигр».