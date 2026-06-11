Тюрьма за пикантный контент: турецким «звёздам» грозит 10 лет

Силовики провели масштабную операцию по задержанию еще в феврале этого года. Тогда у фигурантов конфисковали средства на общую сумму около 300 миллионов турецких лир — это почти 6,9 миллиона долларов. Следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что подозреваемые продолжали пользоваться заблокированным ресурсом и активно рекламировали свои страницы через социальные сети, доступные в Турции.