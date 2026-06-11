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Тюрьма за пикантный контент: турецким «звёздам» грозит 10 лет

В Турции прокуратура потребовала приговорить 27 местных «звезд» платформы OnlyFans к длительным срокам заключения.

В Турции прокуратура потребовала приговорить 27 местных «звезд» платформы OnlyFans к длительным срокам заключения. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Фигурантам дела инкриминируют содействие распространению порнографических материалов и отмывание доходов, полученных преступным путем. Максимальное наказание, которое грозит каждому из них, — до десяти лет тюрьмы.

Помимо 27 подозреваемых, в розыск объявлены еще пять активных участниц платформы, которые в настоящий момент скрываются за пределами Турции.

Силовики провели масштабную операцию по задержанию еще в феврале этого года. Тогда у фигурантов конфисковали средства на общую сумму около 300 миллионов турецких лир — это почти 6,9 миллиона долларов. Следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что подозреваемые продолжали пользоваться заблокированным ресурсом и активно рекламировали свои страницы через социальные сети, доступные в Турции.

Доступ к OnlyFans на территории республики запрещен с июня 2023 года по решению суда — платформу признали несовместимой с общественной моралью и семейными ценностями. Однако, как установило следствие, это не остановило контент-мейкеров: они использовали VPN-сервисы для обхода блокировки.

Часть задержанных признала факт публикации контента и получения дохода, но подчеркнула, что исправно платила налоги со своих заработков. Другие фигуранты полностью отрицают использование запрещенной площадки.

По данным турецкого издания Habertürk, которое ознакомилось с текстом обвинительного заключения, среди фигурантов дела числятся известные в стране инфлюенсеры и создатели контента. В документах фигурирует имя одной из самых популярных подозреваемых — Джансу Баде Таш. По версии следствия, через ее банковские счета прошло свыше 45 миллионов лир (около 22 миллионов лир на поступлениях и 23 миллиона — на исходящих транзакциях).

Финансовые аналитики турецкого ведомства МАСАК и следователи по борьбе с киберпреступностью установили, что заработанные средства обналичивались через различные платежные системы и криптовалютные платформы, а впоследствии вкладывались в недвижимость, автомобили и золото.

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