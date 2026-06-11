Около пяти тысяч новосибирцев получат прибавку к пенсии в августе

В Новосибирской области с 1 августа 2026 года накопительные пенсии вырастут на 17,3% — такой коэффициент определён по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год.
В Отделении Социального фонда России по региону уточнили, что доход от инвестирования в 2025 году более чем в три раза превысил инфляцию (5,6%). Кроме того, в июле жителям произведут доплату к единовременным выплатам из средств пенсионных накоплений, рассчитанную по итогам инвестирования и уплаты страховых взносов.
Перерасчёты беззаявительно коснутся около пяти тысяч новосибирцев — на эти цели региональное ОСФР дополнительно направит 7,5 миллиона рублей.