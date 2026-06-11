Около пяти тысяч новосибирцев получат прибавку к пенсии в августе

В Отделении Социального фонда России по региону уточнили, что доход от инвестирования в 2025 году более чем в три раза превысил инфляцию (5,6%). Кроме того, в июле жителям произведут доплату к единовременным выплатам из средств пенсионных накоплений, рассчитанную по итогам инвестирования и уплаты страховых взносов.