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Глава Гонконга: число туристов из РФ в городе выросло с января по апрель на 56%

Показатель составил 19 тыс. человек, сообщил Джон Ли.

ГОНКОНГ, 11 июня. /ТАСС/. Число российских туристов в Гонконге за первые четыре месяца выросло на 56%, до 19 тыс. человек. Такую цифру назвал глава администрации Специального административного района КНР Гонконг Джон Ли (Ли Цзячао), выступая на приеме в честь Дня России, организованном генеральным консульством РФ в Гонконге и Макао.

«В прошлом году мы приняли более 164 тыс. туристов из России, что более чем на 25% больше, чем годом ранее. А только за первые четыре месяца этого года мы приняли более 19 тыс. туристов из России, что на целых 56% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года», — сказал глава администрации мегаполиса.

Он также указал, что власти Гонконга готовы продолжать сотрудничество с генконсульством РФ для содействия дальнейшему развитию связей. «Есть многообещающие перспективы и в культурном сотрудничестве между нами», — сказал Джон Ли. Он указал, что при поддержке генерального консульства РФ на проходящих в городе ежегодных фестивалях этнической культуры всегда представлены традиционные русские танцы, мастер-классы по русской живописи, ремеслам и русская кухня. «На протяжении многих лет в Гонконге не было недостатка в талантливых артистах и великолепных художественных экспозициях из России», — указал глава администрации Гонконга.

Джон Ли впервые посетил мероприятие, организованное генеральным консульством в честь Дня России.