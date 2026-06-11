Глава Гонконга: число туристов из РФ в городе выросло с января по апрель на 56%

«В прошлом году мы приняли более 164 тыс. туристов из России, что более чем на 25% больше, чем годом ранее. А только за первые четыре месяца этого года мы приняли более 19 тыс. туристов из России, что на целых 56% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года», — сказал глава администрации мегаполиса.