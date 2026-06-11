«Ведомости»: гуманитарии будут помогать техспециалистам организовывать процессы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты гуманитарного профиля в ближайшие пять лет станут востребованными у выпускников технических специальностей из-за умения правильно понимать контекст и отсекать фейки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ о будущем гуманитариев на рынке труда.
Преимущество гуманитариев, по данным АЦ ВЦИОМ, состоит в навыке верно считывать контексты, синтезировать разные области знаний, отсекать фейки и «переводить смыслы» между культурами и цивилизациями.
В докладе отметается, что техническим специалистам не достает социальных навыков и понимания тонких социокультурных нюансов. В своей работе они могут не учитывать, а также игнорировать различные социокультурные аспекты и человеческую природу.
По мнению аналитиков ВЦИОМ, оба профиля должны объединить преимущества своих типажей мышления. По их данным, у гуманитариев оно синтетическое и восприимчиво к контекстам, у специалистов технических специальностей — аналитическое, работающее согласно алгоритмам.
Так, по словам ведущего научного сотрудника Центра социального анализа и прогнозирования Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Виктора Ляшока, в условиях развития технологий бизнес начинает нуждаться не только в специалистах технической сферы, но и в тех, кто сможет организовать их деятельность.