«Ведомости»: гуманитарии будут помогать техспециалистам организовывать процессы

Так, по словам ведущего научного сотрудника Центра социального анализа и прогнозирования Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Виктора Ляшока, в условиях развития технологий бизнес начинает нуждаться не только в специалистах технической сферы, но и в тех, кто сможет организовать их деятельность.