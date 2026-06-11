Шокировала Европу: в ЕС забили тревогу из-за состояния Каллас

«Храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?», — заявил Христофору.