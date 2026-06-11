Новая инициатива главы евродипломатии, касающаяся создания рабочей группы по урегулированию на Украине, свидетельствует об отчаянном положении Кайи Каллас, заявил журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что Каллас в панике.
«Храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день?», — заявил Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что действия Каллас вызвали недоумение среди политиков ЕС.
Напомним, Каллас заявила, что «евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, чтобы определить посланника для диалога с Российской Федерацией».
По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.