В Алматы расширят систему мониторинга качества воздуха

АЛМАТЫ, 11 июн — Sputnik. Власти Алматы планируют приобрести 20 мобильных экологических станций для мониторинга качества атмосферного воздуха, этот вопрос рассматривали в городском маслихате.
В управлении экологии и окружающей среды сообщили, что сегодня в Алматы работают 16 стационарных постов наблюдения. Однако они не позволяют в полной мере охватить все районы города и оперативно выявлять локальные источники загрязнения.
Для решения этой задачи планируется дополнительно приобрести 20 мобильных экологических станций. Их главное преимущество заключается в возможности размещения в любых точках города и получения данных в режиме реального времени.
Новые станции помогут определить, где и по каким причинам ухудшается качество воздуха — из-за транспортной нагрузки, работы промышленных объектов или использования твёрдого топлива в частном секторе.
Кроме того, мобильные станции позволят объективно оценивать эффективность крупных экологических проектов, таких как перевод ТЭЦ-2 на газ, обновление общественного транспорта и внедрение новых экологических стандартов.