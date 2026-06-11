Дочь Сергея Усольцева оценила принадлежность найденной палки отцу

Дочь Сергея Усольцева Светлана усомнилась в принадлежности отцу найденной в ходе поисков палки для скандинавской ходьбы. Об этом пишет RT.
Дочь от предыдущего брака Сергея Усольцева Светлана оценила находку палки, которая могла якобы принадлежать ее отцу или его семье.
«Никогда они не занимались скандинавской ходьбой. Тем более зачем она им? Только мешать будет», — сказала Светлана.
Такого же мнения придерживается и сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. Он рассказывал, что Сергей Усольцев никогда не пользовался палками для скандинавской ходьбы и даже презирал их.
Добавим, что фрагмент палки для скандинавской ходьбы стал главной находкой, которую нашли за время масштабных поисков Усольцевых. Кусок палки отправят на экспертизу, чтобы установить принадлежность предмета Усольцевым.
На данный момент поиски приостановлены. Их возобновляли в конце мая. Участвовали в поисках следователи и профессиональные поисковики, всего порядка 80 человек.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Они отправились к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье, когда погода резко испортилась. Известно, что они были легко одеты. С тех пор 64-летнего Сергея, 48-летнюю Ирину и 5-летнюю Арину Усольцевых никто не видел.
Был обнаружен лишь автомобиль, в котором они приезжали. В бардачке найдено 300 тысяч рублей, что порождало разные слухи.
Основная версия исчезновения — несчастный случай. Но не исключается и криминал. Маловероятно, что Усольцевы могли тайно уехать из России.
Поиски Усольцевых стали самыми масштабными за годы. В активной фазе в октябре них участвовали более 1,5 тысяч человек.
Подробнее о том, чем завершились поиски Усольцевых можно узнать в нашем материале.