Дочь Сергея Усольцева оценила принадлежность найденной палки отцу

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Они отправились к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье, когда погода резко испортилась. Известно, что они были легко одеты. С тех пор 64-летнего Сергея, 48-летнюю Ирину и 5-летнюю Арину Усольцевых никто не видел.