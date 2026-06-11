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Охотник из Хабаровкого края оштрафован за добычу соболей в заказнике «Матайский»

По решению суда нарушитель обязан выплатить штраф в размере 80 000 рублей и возместить вред.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин признан виновным в незаконной охоте на территории заказника краевого значения «Матайский» (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Мужчина добыл две особи соболя, что нарушает действующее природоохранное законодательство, сообщает пресс-служба управления охоты Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа 80 000 рублей, а также обязал возместить ущерб окружающей среде в размере 150 000 рублей. После вступления судебного решения в силу изъятые туши животных и орудия охоты (капканы) будут уничтожены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru