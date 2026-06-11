Охотник из Хабаровкого края оштрафован за добычу соболей в заказнике «Матайский»

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа 80 000 рублей, а также обязал возместить ущерб окружающей среде в размере 150 000 рублей. После вступления судебного решения в силу изъятые туши животных и орудия охоты (капканы) будут уничтожены.