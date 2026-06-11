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Хабаровский сержант доставил боеприпасы сослуживцам, обойдя дроны врага

Во время одного из рейсов маршрут группы оказался под угрозой из-за пролёта вражеских беспилотников.

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края старший сержант Денис Прокопьев обеспечил доставку боеприпасов на передовые позиции, несмотря на угрозу ударов дронов и артиллерийских обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Прокопьев отвечал за снабжение подразделения: продовольствие, материальное имущество и боеприпасы должны были поступать вовремя и в полном объёме. После выхода бойцов на передовые позиции он лично координировал доставку всего необходимого.

Во время одного из рейсов маршрут группы оказался под угрозой из-за пролёта вражеских беспилотников. Старший сержант быстро вывел людей в ближайшее укрытие, оценил обстановку и изменил направление движения.

После манёвра группа продолжила путь. Боеприпасы доставили в полном объёме и в установленные сроки, без срыва задачи.

В округе отмечают, что благодаря собранности и грамотным действиям Прокопьева подразделение было своевременно обеспечено всем необходимым для выполнения боевой задачи. Старший сержант награждён медалями Жукова, Суворова и ведомственной медалью «За боевые отличия».