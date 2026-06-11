Билайн открыл доступ без VPN к ушедшим из России популярным зарубежным сервисам

«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать, — рассказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин. — Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы всё большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах “План б”, а теперь нарастили его охват — и продолжим это делать».