Билайн открыл доступ без VPN к ушедшим из России популярным зарубежным сервисам

Клиенты Билайна на актуальной подписке bee с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России — в том числе Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим.
Всё заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий. Идея «белых VPN», которую обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, быстро перешла в практику и удобство для пользователей услуг Билайна.
Подписка bee — это новая, гибкая тарифная модель от Билайна, которая пришла на смену линейкам фиксированных тарифов. Подключая подписку, пользователь сам выбирает объемы интернета, минут и дополнительные опции. При этом он может как остаться на бесплатном уровне (bee START и bee ZERO), так и собрать расширенный комплекс с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ.
Теперь все клиенты на подписке bee смогут пользоваться зарубежными сервисами без необходимости включать VPN или задействовать сторонние приложения и программы.
«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать, — рассказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин. — Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы всё большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах “План б”, а теперь нарастили его охват — и продолжим это делать».
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