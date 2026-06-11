Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июня

С утра Близнецы внезапно узнают о каком-то событии, которое заставит вас пересмотреть планы на всю следующую неделю. Тем не менее все это к лучшему. В обед лучше не сплетничать. Любые слова, сказанные за спиной, дойдут до других в искаженном виде. Вечером позвоните тому, с кем давно не общались.