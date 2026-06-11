Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июня

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 11 июня.
Овны с утра почувствуют, будто кто-то из близких намеренно что-то от них скрывает. Ближе к вечеру все станет понятнее. В обед лучше сосредоточиться на каком-то одном деле, а не браться за все сразу. Вечером игнорируйте сплетни о себе, а спать лучше ложиться без телефона.
Тельцам внезапно захочется потратиться на что-то ненужное, держите себя в руках. Потраченных денег будет жаль. В обед можете ждать звонок от старого знакомого с деловым предложением. Не соглашайтесь, пока тщательно не проверите документы. Вечером полезен свежий воздух.
С утра Близнецы внезапно узнают о каком-то событии, которое заставит вас пересмотреть планы на всю следующую неделю. Тем не менее все это к лучшему. В обед лучше не сплетничать. Любые слова, сказанные за спиной, дойдут до других в искаженном виде. Вечером позвоните тому, с кем давно не общались.
Привычка Раков держать все в себе и стараться не утруждать других своими проблемами будет мешать. Вы перегрузите себя и в итоге сорветесь на близких. Лучше передать часть обязанностей — вам с радостью помогут. Вечером примите теплую ванну с пеной и выключите звук на телефоне.
Сегодня Львов попытаются втянуть в чужую ссору на правах третейского судьи. Лучший ответ: «Я не разбираюсь, разбирайтесь сами». В обед не вкладывайте деньги в сомнительные проекты — это ловушка. Вечером начните читать книгу, которую давно откладывали. Она поможет отвлечься от тревожных мыслей.
В первой половине дня Девам стоит быть осторожнее с цифрами в документах — велик риск ошибки из-за спешки. В обед кто-то из друзей попросит вас подвезти или помочь с переездом. Вечером разберите старые фотографии в телефоне — вы наткнетесь на приятные воспоминания.
Утро Весов начнется с потери какой-то мелкой, но нужной вещи. В обед старый друг может предложить какую-то авантюру, лучше тактично отказать. Вечером хорошо прогуляться у воды или в парке. Свежий воздух успокоит нервы.
Скорпионов подводит интуиция. Не стоит верить ей в каждом деле. В середине дня возможен неловкий разговор с начальником о повышении. Перенесите его на следующую неделю. Вечером займитесь рукоделием или любой монотонной работой руками. Это снимет накопившееся напряжение.
Стрельцам этот день принесет много звонков и сообщений от тех, кому от вас что-то нужно. Здесь поможет здравый эгоизм. В обед возможна неожиданная находка на улице или в транспорте. Вечером хорошо принять теплую ванну и лечь спать пораньше.
С утра Козероги поймут, что взвалили на себя слишком много. Не будет стыдным отказаться от части обязательств. В обед не участвуйте в собраниях и совещаниях — толку все равно не будет. Вечером позвоните родственникам. Этим вы их очень порадуете.
Сегодня Водолеям хочется поспорить, желательно в Сети и желательно при этом доказать свою правоту. Не тратьте на это время. Вечером наведите порядок в телефоне: удалите старые контакты и ненужные приложения. Ложитесь спать с мыслью, что завтра будет лучше.
С утра Рыбам будет трудно сосредоточиться на работе или делах. Короткий перерыв поможет прийти в чувства. В обед кто-то из родственников попросит у вас денег в долг. Если дадите, не ждите возврата. Вечером посмотрите комедию или послушайте музыку, пишет ЯСИА.