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Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июня

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 11 июня.

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 11 июня.

Овны с утра почувствуют, будто кто-то из близких намеренно что-то от них скрывает. Ближе к вечеру все станет понятнее. В обед лучше сосредоточиться на каком-то одном деле, а не браться за все сразу. Вечером игнорируйте сплетни о себе, а спать лучше ложиться без телефона.

Тельцам внезапно захочется потратиться на что-то ненужное, держите себя в руках. Потраченных денег будет жаль. В обед можете ждать звонок от старого знакомого с деловым предложением. Не соглашайтесь, пока тщательно не проверите документы. Вечером полезен свежий воздух.

С утра Близнецы внезапно узнают о каком-то событии, которое заставит вас пересмотреть планы на всю следующую неделю. Тем не менее все это к лучшему. В обед лучше не сплетничать. Любые слова, сказанные за спиной, дойдут до других в искаженном виде. Вечером позвоните тому, с кем давно не общались.

Привычка Раков держать все в себе и стараться не утруждать других своими проблемами будет мешать. Вы перегрузите себя и в итоге сорветесь на близких. Лучше передать часть обязанностей — вам с радостью помогут. Вечером примите теплую ванну с пеной и выключите звук на телефоне.

Сегодня Львов попытаются втянуть в чужую ссору на правах третейского судьи. Лучший ответ: «Я не разбираюсь, разбирайтесь сами». В обед не вкладывайте деньги в сомнительные проекты — это ловушка. Вечером начните читать книгу, которую давно откладывали. Она поможет отвлечься от тревожных мыслей.

В первой половине дня Девам стоит быть осторожнее с цифрами в документах — велик риск ошибки из-за спешки. В обед кто-то из друзей попросит вас подвезти или помочь с переездом. Вечером разберите старые фотографии в телефоне — вы наткнетесь на приятные воспоминания.

Утро Весов начнется с потери какой-то мелкой, но нужной вещи. В обед старый друг может предложить какую-то авантюру, лучше тактично отказать. Вечером хорошо прогуляться у воды или в парке. Свежий воздух успокоит нервы.

Скорпионов подводит интуиция. Не стоит верить ей в каждом деле. В середине дня возможен неловкий разговор с начальником о повышении. Перенесите его на следующую неделю. Вечером займитесь рукоделием или любой монотонной работой руками. Это снимет накопившееся напряжение.

Стрельцам этот день принесет много звонков и сообщений от тех, кому от вас что-то нужно. Здесь поможет здравый эгоизм. В обед возможна неожиданная находка на улице или в транспорте. Вечером хорошо принять теплую ванну и лечь спать пораньше.

С утра Козероги поймут, что взвалили на себя слишком много. Не будет стыдным отказаться от части обязательств. В обед не участвуйте в собраниях и совещаниях — толку все равно не будет. Вечером позвоните родственникам. Этим вы их очень порадуете.

Сегодня Водолеям хочется поспорить, желательно в Сети и желательно при этом доказать свою правоту. Не тратьте на это время. Вечером наведите порядок в телефоне: удалите старые контакты и ненужные приложения. Ложитесь спать с мыслью, что завтра будет лучше.

С утра Рыбам будет трудно сосредоточиться на работе или делах. Короткий перерыв поможет прийти в чувства. В обед кто-то из родственников попросит у вас денег в долг. Если дадите, не ждите возврата. Вечером посмотрите комедию или послушайте музыку, пишет ЯСИА.