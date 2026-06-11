МФЦ Пермского края сообщил о работе отделений в праздничные дни июня

В связи с празднованием Дня России филиалы МФЦ «Мои Документы» в Пермском крае будут закрыты с 12 по 14 июня включительно. В предпраздничный день, 11 июня, большинство отделений примут клиентов по обычному графику, крупные МФЦ в Перми — с 08:00 до 19:00.