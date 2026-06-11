МФЦ Пермского края сообщил о работе отделений в праздничные дни июня

В связи с празднованием Дня России филиалы МФЦ «Мои Документы» в Пермском крае будут закрыты с 12 по 14 июня включительно. В предпраздничный день, 11 июня, большинство отделений примут клиентов по обычному графику, крупные МФЦ в Перми — с 08:00 до 19:00.
Для части краевых отделений МФЦ, работающих по пятидневному графику, рабочий день в четверг, 11 июня, сократят на один час. Все МФЦ с 15 июня возобновят работу в обычном режиме.
Уточнить актуальный график работы МФЦ можно по тел. 8−800−23−43−275.
В Перми сообщили режим работы парковок на три праздничных дня июня. Автовладельцев ждут изменения 12 июня.