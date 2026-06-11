Юные артисты из Чегдомына покорили жюри фестиваля ART NOVA в Китае

Два коллектива из Центра развития творчества детей и юношества Верхнебуреинского района стали лауреатами IV фестиваля-конкурса ART NOVA в Китае. Хореографическая студия «Овация» и театральная студия «Браво» привезли домой сразу несколько наград. На сцене юные артисты показали три постановки: русскую народную сказку «Волк и семеро козлят», нанайскую сказку «Айога» и пластический этюд «За рекой». Зрители в Китае встречали юных артистов овациями. Все три номера студии «Браво» удостоены звания лауреата I степени, а студия «Овация» собрала три диплома I степени и один — II степени. Выступления чегдомынцев вошли в программу гала-концерта. Педагоги Светлана Андрюшина и Оксана Иванова получили благодарность от организаторов за развитие культуры и дружеских связей между Россией и Китаем.